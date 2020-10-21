Минздрав опроверг информацию о массовых увольнениях в ЦГКБ №1
Общество
Фото: Владислав Постников
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов встретился с работниками ЦГКБ №1. Пресс-секретарь минздрава Константин Шестаков рассказал, что один из первых вопросов Карлова касался увольнения врачей из больницы.
– Самые наболевшие вопросы: дефицит кадров, большой объем бумажной отчетности, чрезмерная нагрузка на специалистов. На вопрос министра, правда ли что из больницы уволились 40 специалистов из-за необходимости развернуть на базе терапевтического отделения ковидный госпиталь, коллектив ответил, что действительно за последний месяц уволились два врача, – сообщил Шестаков.
Ранее мы писали, что за время первой волны пандемии коронавируса из больницы , по данным СМИ, ушло около 80 сотрудников. Как сообщает Е1 со ссылкой на работников ЦГКБ №1, это связано с конфликтами с руководством. Горздрав организовал проверку.
– Самые наболевшие вопросы: дефицит кадров, большой объем бумажной отчетности, чрезмерная нагрузка на специалистов. На вопрос министра, правда ли что из больницы уволились 40 специалистов из-за необходимости развернуть на базе терапевтического отделения ковидный госпиталь, коллектив ответил, что действительно за последний месяц уволились два врача, – сообщил Шестаков.
Ранее мы писали, что за время первой волны пандемии коронавируса из больницы , по данным СМИ, ушло около 80 сотрудников. Как сообщает Е1 со ссылкой на работников ЦГКБ №1, это связано с конфликтами с руководством. Горздрав организовал проверку.