Малышка из Карпинска, жившая в шкафу, прибавила в весе
Общество
Фото: Артем Устюжанин / E1.RU
Малышка из Карпинска, которую мать полгода держала в шкафу и морила голодом, находится в стабильном состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе ОДКБ №1, пишет РИА «Новости».
Полина с момента госпитализации прибавила в весе 800 граммов. Ребенок ест и спит, состояние девочки оценивается как стабильное.
Напомним, что изнуренного голодом ребенка нашли в начале октября пришедшие в гости подруги матери. Они забрали Полину и сообщили в полицию. Девочку доставили в больницу, а потом на вертолете перевезли в Екатеринбург.
СКР возбудил уголовное дело в отношении матери девочки. Она обвиняется в истязании несовершеннолетней и неисполнении обязанностей по воспитанию.
Полина с момента госпитализации прибавила в весе 800 граммов. Ребенок ест и спит, состояние девочки оценивается как стабильное.
Напомним, что изнуренного голодом ребенка нашли в начале октября пришедшие в гости подруги матери. Они забрали Полину и сообщили в полицию. Девочку доставили в больницу, а потом на вертолете перевезли в Екатеринбург.
СКР возбудил уголовное дело в отношении матери девочки. Она обвиняется в истязании несовершеннолетней и неисполнении обязанностей по воспитанию.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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