В Карпинске обнаружили новорожденную девочку в истощенном состоянии

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Прокуратура Карпинска организовала проверку после сообщения об обнаружении новорожденной девочки в истощенном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба свердловского надзорного ведомства.В одном из домов Карпинска местные жители обнаружили новорожденную девочку, находящуюся в социально-опасном состоянии. Предполагаемая мать ребенка не вставала на учет в женскую консультацию, а родила дочку в конце апреля этого года. При этом в родильный дом она не обращалась, также не поставила новорожденную на учет в детскую поликлинику. Свидетельство о рождении и полис на девочку не оформлены.При проверке установлено, что детское питание-смесь и одежда для новорожденных отсутствуют, также нет кроватки и средств гигиены для новорожденных.– Установлено, что ребёнок доставлен в учреждение здравоохранения как несовершеннолетняя, находящаяся в социально-опасном положении. Семья на профилактическом учёте в органах системы профилактики не состоит и ранее не состояла. Информация о данной семье из других субъектов системы профилактики в ПДН не поступала, – рассказала старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ Марина Канатова.Возбуждены уголовные дела по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего» и части второй статьи 117 УК РФ «Истязание».– Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 7 лет лишения свободы. В настоящее время по уголовному делу органами Следственного комитета выполняется комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств совершённого преступления, сбору и закреплению доказательственной базы. Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, также будет проведена судебная медицинская экспертиза для выяснения степени тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка. В ходе следствия сотрудниками СКР в обязательном порядке будут выясняться причины и условия, которые способствовали совершению преступления, и будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь, – сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.Прокуратура даст оценку в ходе надзорных мероприятий на предмет соблюдения требований федерального законодательства о защите прав несовершеннолетних, а также об охране жизни и здоровья детей.