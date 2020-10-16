В Екатеринбурге до сих пор неизвестно, сколько продлятся школьные каникулы
Общество
В Екатеринбурге с понедельника большинство школьников уходит на осенние каникулы, однако сколько они продлятся, до сих пор неизвестно. Как сообщил мэр Александр Высокинский в прямом эфире, решение объявят на следующей неделе.
— Официальные решения принимает областной штаб под руководством губернатора, мы четко в этих решениях действуем. Школьники на каникулы радостно уходят. Абсолютное большинство школьников мы сохранили, дай Бог им здоровья и чтоб болели поменьше. 170 тысяч школьников в городе. Если вы посмотрите, сколько их перешло на дистанционное обучение, то поймете, что не так много. И это колоссальная работа педагогических коллективов. Они плюсом к тому, что дают знания, следят за безопасностью. Здесь, конечно, нашим учителям большое-большое спасибо, они у нас, что называется, на первой линии. Что касается продолжительности каникул, то подождем решения оперштаба. Возможно, оно будет принято на днях, но скорее всего — на следующей неделе, – заявил Высокинский.
Напомним, что последний учебный день перед каникулами объявили Днем здоровья. Школам рекомендовали дистанционно провести спортивные мероприятия и уроки здоровья.
— Официальные решения принимает областной штаб под руководством губернатора, мы четко в этих решениях действуем. Школьники на каникулы радостно уходят. Абсолютное большинство школьников мы сохранили, дай Бог им здоровья и чтоб болели поменьше. 170 тысяч школьников в городе. Если вы посмотрите, сколько их перешло на дистанционное обучение, то поймете, что не так много. И это колоссальная работа педагогических коллективов. Они плюсом к тому, что дают знания, следят за безопасностью. Здесь, конечно, нашим учителям большое-большое спасибо, они у нас, что называется, на первой линии. Что касается продолжительности каникул, то подождем решения оперштаба. Возможно, оно будет принято на днях, но скорее всего — на следующей неделе, – заявил Высокинский.
Напомним, что последний учебный день перед каникулами объявили Днем здоровья. Школам рекомендовали дистанционно провести спортивные мероприятия и уроки здоровья.
Школы Свердловской области проведут специнструктаж по эпидбезопасности перед каникулами
20 октября 2020
20 октября 2020