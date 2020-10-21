Вместо обычных занятий в школах Екатеринбурга пройдут уроки здоровья
Общество
Фото: Артем Устюжанин / E1.RU
Перед началом осенних каникул в школах Екатеринбурга отменили обычные уроки. В департаменте образования рассказали, что пятницу, 23 октября, объявили Днем здоровья. В этот день в школах проведут спортивные мероприятия и уроки здоровья.
— Учебные занятия по предметам, где затрагивается тема сохранения здоровья, будут проходить с применением дистанционных технологий. Каждая школа самостоятельно разработает график их проведения, — сообщили в департаменте.
Напомним, что ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что для детей нужно провести уроки здоровья, напомнить им противоэпидемические правила и дать рекомендации, как вести себя во время каникул.
— Учебные занятия по предметам, где затрагивается тема сохранения здоровья, будут проходить с применением дистанционных технологий. Каждая школа самостоятельно разработает график их проведения, — сообщили в департаменте.
Напомним, что ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что для детей нужно провести уроки здоровья, напомнить им противоэпидемические правила и дать рекомендации, как вести себя во время каникул.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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