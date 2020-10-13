В Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Совхозной

11.58 Четверг, 22 октября 2020
Общество
В Екатеринбурге продлили закрытие движения транспорта по улице Совхозной до 30 ноября. Речь идет об участке от Шефской до Тепличной.

Перекрытие связано с реконструкцией улично-дорожной сети и строительством трамвайной линии в Верхнюю Пышму. Работы выполняет ООО «Региональное ДРСУ».

Горожан просят с пониманием с отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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