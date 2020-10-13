В Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Совхозной

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге продлили закрытие движения транспорта по улице Совхозной до 30 ноября. Речь идет об участке от Шефской до Тепличной.Перекрытие связано с реконструкцией улично-дорожной сети и строительством трамвайной линии в Верхнюю Пышму. Работы выполняет ООО «Региональное ДРСУ».Горожан просят с пониманием с отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.