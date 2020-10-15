Екатеринбуржцы будут месяц выбирать лучшего участкового
Общество
Фото: Александр Грабовский
В столице Урала стартовал ставший уже традиционным конкурс «Народный участковый Екатеринбурга» – с 21 октября по 15 ноября жители могут выбрать лучшего участкового уполномоченного полиции города. Для этого необходимо на сайте Управления МВД России по г. Екатеринбургу проголосовать за сотрудника, который, по мнению горожан, достоин звания народного участкового. Для того, чтобы проголосовать, необходимо авторизоваться через социальные сети.
Проголосовать можно по ссылке.
Конкурс «Народный участковый Екатеринбурга» проводится ежегодно. Мероприятие направлено на повышение эффективности работы службы по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и административных правонарушений, повышение престижа службы в органах внутренних дел в глазах населения.
На сегодняшний день в г. Екатеринбурге несут службу порядка 300 участковых, отмечает отделение по связям со СМИ УМВД. По итогам голосования будут определены победители в районах города и один победитель, которого назовут «Народным участковым Екатеринбурга». Награждение День участкового уполномоченного полиции, который отмечается 17 ноября.
Проголосовать можно по ссылке.
Конкурс «Народный участковый Екатеринбурга» проводится ежегодно. Мероприятие направлено на повышение эффективности работы службы по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и административных правонарушений, повышение престижа службы в органах внутренних дел в глазах населения.
На сегодняшний день в г. Екатеринбурге несут службу порядка 300 участковых, отмечает отделение по связям со СМИ УМВД. По итогам голосования будут определены победители в районах города и один победитель, которого назовут «Народным участковым Екатеринбурга». Награждение День участкового уполномоченного полиции, который отмечается 17 ноября.
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