В Екатеринбурге на форуме 100+ TechnoBuild представили макет деревни Универсиады

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В уральской столице на форуме 100+ TechnoBuild впервые показали макет деревни Универсиады 2023.Планируется, что деревня будет расположена в районе Новокольцовский. Одним из центральных объектов будет Дворец водных видов спорта, площадь которого составит около 60 тысяч квадратных метров.Также в деревне будут поликлиника, комплекс общежитий на 11 тысяч спортсменов и тренировочное поле.