«Урал» обыграл «Велес» и вышел в плей-офф Кубка России

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Футбольный клуб «Урал» обыграл подмосковный «Велес» и вышел в плей-офф Кубка России.Счет открыл «Велес», мяч забил полузащитник Артем Максименко на 54-й минуте. Сравнять счет и выйти вперед уральцам удалось лишь на последних минутах игры. На 85-й минуте с пенальти гол забил Эрик Бикфалви, а на 89-й минуте забил мяч головой. На четвертой добавочной минуте Бикфалви забил гол с центра поля.Таким образом, игра завершилась со счетом 3:1.