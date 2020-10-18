«Урал» обыграл «Велес» и вышел в плей-офф Кубка России
Общество
Фото: ФК «Урал»
Футбольный клуб «Урал» обыграл подмосковный «Велес» и вышел в плей-офф Кубка России.
Счет открыл «Велес», мяч забил полузащитник Артем Максименко на 54-й минуте. Сравнять счет и выйти вперед уральцам удалось лишь на последних минутах игры. На 85-й минуте с пенальти гол забил Эрик Бикфалви, а на 89-й минуте забил мяч головой. На четвертой добавочной минуте Бикфалви забил гол с центра поля.
Таким образом, игра завершилась со счетом 3:1.
Счет открыл «Велес», мяч забил полузащитник Артем Максименко на 54-й минуте. Сравнять счет и выйти вперед уральцам удалось лишь на последних минутах игры. На 85-й минуте с пенальти гол забил Эрик Бикфалви, а на 89-й минуте забил мяч головой. На четвертой добавочной минуте Бикфалви забил гол с центра поля.
Таким образом, игра завершилась со счетом 3:1.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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