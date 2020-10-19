Свердловский омбудсмен прокомментировала ситуацию в Уктусском пансионате
Общество
Фото: пресс-служба министерства социальной политики
В Екатеринбурге с постояльцами Уктусского пансионата встретились уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и министр соцполитики региона Андрей Злоказов. Они обсудили ситуацию, связанную с несоблюдением прав проживающих в пансионате женщин.
Как рассказали в пресс-службе министерства соцполитики, встреча состоялось в ходе визита Татьяны Мерзляковой в Уктусский пансионат. Омбудсмен заявил, что стерилизация недопустима и назвала данный метод «каменным веком». Она также сообщила, что при аппарате уполномоченного организуют круглый стол со специалистами от здравоохранения и врачами, «которые знают возможности контрацепции».
– В случае деторождения в пансионате действительно нет даже такого понятия как проживание с детьми. Мы должны вместе с неправительственными организациями провести круглый стол и договориться, что мы будем здесь делать, возможно ли сопровождаемое проживание, – рассказала Татьяна Мерзлякова.
Напомним, что ранее в Уктусском пансионате организовали проверки из-за видео, опубликованного в соцсетях. На записи женщина-пациентка учреждения рассказала о том, что в пансионате женщин принуждают к стерилизации. Женщина перенесла данную операцию в 2008 году.
Как рассказали в пресс-службе министерства соцполитики, встреча состоялось в ходе визита Татьяны Мерзляковой в Уктусский пансионат. Омбудсмен заявил, что стерилизация недопустима и назвала данный метод «каменным веком». Она также сообщила, что при аппарате уполномоченного организуют круглый стол со специалистами от здравоохранения и врачами, «которые знают возможности контрацепции».
– В случае деторождения в пансионате действительно нет даже такого понятия как проживание с детьми. Мы должны вместе с неправительственными организациями провести круглый стол и договориться, что мы будем здесь делать, возможно ли сопровождаемое проживание, – рассказала Татьяна Мерзлякова.
Напомним, что ранее в Уктусском пансионате организовали проверки из-за видео, опубликованного в соцсетях. На записи женщина-пациентка учреждения рассказала о том, что в пансионате женщин принуждают к стерилизации. Женщина перенесла данную операцию в 2008 году.
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