В свердловском минсоцполитики прокомментировали сообщение о принудительной стерилизации инвалидов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В министерстве социальной политики заявили, что к ним не поступало обращений по поводу склонения женщин к стерилизации в Уктусском пансионате Екатеринбурга.Как сообщает Telegram-канал «Baza», несколько пациенток государственного Уктусского пансионата для престарелых и инвалидов рассказали, что их насильно отправляли на операцию по стерилизации, так как в учреждении нельзя было держать детей. Женщина, проживающая в пансионате, записала видео, где заявила, что в случае отказа от операции ей угрожали переводом психоневрологический интернат.— Министерством начата проверка Уктусского пансионата в связи с появившейся в телеграм-каналах информацией о нарушении прав проживающих в Уктусском пансионате женщин. До настоящего момента жалоб от проживающих в учреждении граждан по данному факту не поступало. Обращаем внимание, что справка, которая была продемонстрирована в видеозаписи, датирована 2008-м годом. Для установления всех обстоятельств произошедшего в тот период может потребоваться дополнительное время, — рассказали ранее в минсоцполитики Свердловской области.Сегодня на вопросы журналистов по данному инциденту отвечает представитель министерства социальной политики. Он рассказал, что в самом пансионате не могут проводиться никакие операции.– Стерилизация – это медицинская процедура. Вся специализированная медицинская помощь для любого клиента любого интерната оказывается в медицинских учреждениях по месту жительства, как для любого из нас, в рамках программы ОМС. Что делает дом-интернат? Дом-интернат только наблюдает за состоянием здоровья, оказывает первую доврачебную помощь, ведет мониторинг состояния, меряет давление, температуру и вызывает врача либо доставляет пациентов в больницу. На этом вся медицина в учреждении заканчивается. Максимум, что здесь проводится, это инъекции, в частности сейчас проводится вакцинация от гриппа. Больше медицины в учреждении не было и нет, – рассказал представитель министерства.Также представитель ведомства отметил, что никаких обращений о склонении женщины к стерилизации не поступало.– Получение медицинской помощи требует добровольного согласия. Что касается склонения к чему бы то ни было, в наш адрес никакого обращения не было, – сообщил чиновник. – Раз в квартал здесь проводятся разные встречи: например, с уполномоченным по правам человека. Но никаких подобных обращений не поступало.Директор пансионата Ирина Верхоланцева отметила, что ситуация неоднозначная, необходимо проводить полное расследование.– Надо полное провести расследование, потому что это дела дней минувших. Поднимать нужно все документы, никакими домыслами мы руководствоваться, конечно, не можем. Мы посмотрели протоколы всех завещаний, но не нашли никаких обращений со стороны проживающих с данным вопросом. И за время моего нахождения на посту, ко мне тоже никто не обращался, – отметила директор .