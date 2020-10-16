В свердловском минсоцполитики прокомментировали сообщение о принудительной стерилизации инвалидов

11.24 Понедельник, 19 октября 2020
Общество
Фото: скриншот трансляции e1.ru
В министерстве социальной политики заявили, что к ним не поступало обращений по поводу склонения женщин к стерилизации в Уктусском пансионате Екатеринбурга.

Как сообщает Telegram-канал «Baza», несколько пациенток государственного Уктусского пансионата для престарелых и инвалидов рассказали, что их насильно отправляли на операцию по стерилизации, так как в учреждении нельзя было держать детей. Женщина, проживающая в пансионате, записала видео, где заявила, что в случае отказа от операции ей угрожали переводом психоневрологический интернат.

— Министерством начата проверка Уктусского пансионата в связи с появившейся в телеграм-каналах информацией о нарушении прав проживающих в Уктусском пансионате женщин. До настоящего момента жалоб от проживающих в учреждении граждан по данному факту не поступало. Обращаем внимание, что справка, которая была продемонстрирована в видеозаписи, датирована 2008-м годом. Для установления всех обстоятельств произошедшего в тот период может потребоваться дополнительное время, — рассказали ранее в минсоцполитики Свердловской области.

Сегодня на вопросы журналистов по данному инциденту отвечает представитель министерства социальной политики. Он рассказал, что в самом пансионате не могут проводиться никакие операции.

– Стерилизация – это медицинская процедура. Вся специализированная медицинская помощь для любого клиента любого интерната оказывается в медицинских учреждениях по месту жительства, как для любого из нас, в рамках программы ОМС. Что делает дом-интернат? Дом-интернат только наблюдает за состоянием здоровья, оказывает первую доврачебную помощь, ведет мониторинг состояния, меряет давление, температуру и вызывает врача либо доставляет пациентов в больницу. На этом вся медицина в учреждении заканчивается. Максимум, что здесь проводится, это инъекции, в частности сейчас проводится вакцинация от гриппа. Больше медицины в учреждении не было и нет, – рассказал представитель министерства.

Также представитель ведомства отметил, что никаких обращений о склонении женщины к стерилизации не поступало.

– Получение медицинской помощи требует добровольного согласия. Что касается склонения к чему бы то ни было, в наш адрес никакого обращения не было, – сообщил чиновник. – Раз в квартал здесь проводятся разные встречи: например, с уполномоченным по правам человека. Но никаких подобных обращений не поступало.

Директор пансионата Ирина Верхоланцева отметила, что ситуация неоднозначная, необходимо проводить полное расследование.

– Надо полное провести расследование, потому что это дела дней минувших. Поднимать нужно все документы, никакими домыслами мы руководствоваться, конечно, не можем. Мы посмотрели протоколы всех завещаний, но не нашли никаких обращений со стороны проживающих с данным вопросом. И за время моего нахождения на посту, ко мне тоже никто не обращался, – отметила директор .
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
В ЕСПЧ начали рассматривать жалобы участников «скверных» протестов
16 октября 2020
Свердловское министерство образования не исключает продление школьных каникул
16 октября 2020
Чиновники Березовского пытаются отобрать помещение у инвалидов
16 октября 2020
В Екатеринбурге телефонные мошенники обманули очередного пенсионера на 800 тысяч рублей
11 октября 2020

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Начальник свердловского УЭБиПК начал налаживать связи на Урале

Все самое интересное в рубрике «Вечерние слухи»
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
13:53 В ДТП в Екатеринбурге подросток получил перелом шейного отдела позвоночника
13:21 Уральские ВУЗы будут делать ставку на качество, а не количество абитуриентов
13:18 В детском саду Каменска-Уральского травмировался ребенок
12:50 В Свердловской области за сутки выявили 249 случаев COVID-19
12:43 Потерпевший по делу о похищении со стройплощадки Атомстройкомплекса обжаловал приговор
12:39 Мэр Среднеуральска заболел коронавирусом
12:15 На Урале скончался мотоциклист, вылетевший с дороги
11:51 В Нижнем Тагиле владельцу электрички придется заплатить штраф за сбитого лося
11:24 В свердловском минсоцполитики прокомментировали сообщение о принудительной стерилизации инвалидов
10:31 В Екатеринбурге задержан подозреваемый в серии квартирных краж
10:09 На Среднем Урале пройдут рейды по пресечению нарушений ПДД
09:47 В Свердловской области ожидается похолодание
09:22 УрФУ исполнилось 100 лет
22:23 «Автомобилист» проиграл «Северстали» и прервал победную серию
22:12 В Нижнем Тагиле нашли тело сбежавшего из ковидной больницы пациента
21:45 «Мы прибираем не просто берег, это наш общий дом». В Екатеринбурге прошел субботник на берегу Шарташа
20:48 В Екатеринбурге Volkswagen сбил пешехода на Объездной
18:45 Женщина, водитель Hyundai, попавшая в ДТП с Lexus в Екатеринбурге скончалась по дороге в больницу
18:28 «Урал» проиграл «Арсеналу» на выездном матче
17:35 В Свердловской области вновь штормовое предупреждение
15:03 В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов столкнулись Hyundai и Lexus
14:11 Авиакомпанию «Руслайн» оштрафовали за задержку рейсов из Екатеринбурга
13:13 На Конжаке нашли пропавшего православного активиста
12:43 В Свердловской области выявлено 243 новых случая коронавируса
11:44 Екатеринбуржец перевел мошенникам более 600 тысяч рублей
11:37 В Свердловской области нашли пропавшего больше недели назад 18-летнего парня
Все новости Свердловской области
13:34 В Москве допустили введение новых ограничительных мер с помощью QR-кодов
13:33 Власти Подмосковья вводят дополнительные ограничения из-за коронавируса
13:22 Экс-мэра Норильска Рината Ахметчина приговорили к 6 месяцам исправительных работ
12:55 Жириновский призвал срочно запретить выезд за рубеж в туристических целях
12:54 В России подтвердили еще 15 982 случая коронавируса
12:14 В Италии мэрам городов разрешили объявлять комендантский час
12:08 Оборонные предприятия России атаковали хакеры из Северной Кореи
11:31 Собянин считает, что введение комендантского часа в Москве «неприемлемо и невозможно»
11:26 Теперь автовладельцы могут приобрести полис ОСАГО через маркетплейс
11:25 Все школы Забайкальского края переведут на дистанционный режим работы
11:19 Накануне выборов в США на Землю может упасть астероид размером с холодильник
10:56 В «Кузбассразрезуголь» создали новую цифровую технологию
10:52 Президент Армении заявил, что готов сделать все, чтобы начался процесс перемирия
10:38 В России с 18 октября вступили в силу новые правила получения пенсий
10:13 Ученые называли новый симптом коронавируса
13:05 В России выявили еще 15 099 случаев COVID-19
11:51 Британские учёные назвали заболевание, повышающее риск смерти от Covid-19 вдвое
12:55 В России выявили еще 14 922 случая COVID-19
15:54 Песков заявил, что в Кремле хотят добиться демографического роста в России
15:40 В Кремле обеспокоены ростом заболеваемости COVID-19 в России
15:30 Армения ввела запрет на ввоз товаров из Турции с 31 декабря 2020 года
15:22 Власти РФ выделят более 35,5 млрд рублей на выплаты пособий по безработице
15:13 «Тинькофф» и «Яндекс» объявили об отмене сделки на 5,5 миллиарда долларов
13:33 Власти Швейцарии ввели санкции против строителей Крымского моста
13:24 Власти Белоруссии объявили Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск
12:43 Рекордное число: в России выявили 15 150 новых случаев COVID-19
Все новости России и мира
13:53 В ДТП в Екатеринбурге подросток получил перелом шейного отдела позвоночника
13:42 Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье – 1,13
13:23 С 1 декабря возобновится движение «Ласточек» из Перми в Екатеринбург
13:21 Уральские ВУЗы будут делать ставку на качество, а не количество абитуриентов
13:18 В детском саду Каменска-Уральского травмировался ребенок
13:16 В Пермском крае подтверждено 127 случаев COVID-19
12:50 В Свердловской области за сутки выявили 249 случаев COVID-19
12:43 Потерпевший по делу о похищении со стройплощадки Атомстройкомплекса обжаловал приговор
12:39 Мэр Среднеуральска заболел коронавирусом
12:15 На Урале скончался мотоциклист, вылетевший с дороги
11:54 В Перми ожидается похолодание
11:51 В Нижнем Тагиле владельцу электрички придется заплатить штраф за сбитого лося
11:41 За два дня жители с коронавирусом выявлены в 27 территориях Прикамья
11:24 В свердловском минсоцполитики прокомментировали сообщение о принудительной стерилизации инвалидов
11:20 Валерий Сухих: «Последствия пандемии скорректировали бюджетную политику региона»
10:31 В Екатеринбурге задержан подозреваемый в серии квартирных краж
10:09 На Среднем Урале пройдут рейды по пресечению нарушений ПДД
09:47 В Свердловской области ожидается похолодание
09:22 УрФУ исполнилось 100 лет
22:23 «Автомобилист» проиграл «Северстали» и прервал победную серию
22:12 В Нижнем Тагиле нашли тело сбежавшего из ковидной больницы пациента
21:45 «Мы прибираем не просто берег, это наш общий дом». В Екатеринбурге прошел субботник на берегу Шарташа
20:48 В Екатеринбурге Volkswagen сбил пешехода на Объездной
18:45 Женщина, водитель Hyundai, попавшая в ДТП с Lexus в Екатеринбурге скончалась по дороге в больницу
18:28 «Урал» проиграл «Арсеналу» на выездном матче
17:35 В Свердловской области вновь штормовое предупреждение
Все новости
12:50
19/10
 В Свердловской области за сутки выявили 249 случаев COVID-19
12:43
19/10
 Потерпевший по делу о похищении со стройплощадки Атомстройкомплекса обжаловал приговор
12:43
18/10
 В Свердловской области выявлено 243 новых случая коронавируса
13:00
17/10
 Прокуратура подала в суд на думу Белоярки, требуя лишить одного из депутатов мандата
12:49
17/10
 В Свердловской области выявлено 227 новых случаев коронавируса
12:21
17/10
 Оперативники свердловского ОБОП задержали двух студентов-вымогателей
12:17
17/10
 В Екатеринбурге ограбили храм в центре города
18:59
16/10
 В Екатеринбурге двое вооруженных ножом мужчин ограбили хостел
18:55
16/10
 Подполковник из УМВД по Екатеринбургу перешла на работу в мэрию
12:36
16/10
 Еще 219 свердловчан заболели коронавирусом
12:36
15/10
 На Среднем Урале за сутки выявили 213 новых случаев коронавируса
17:32
14/10
 Екатеринбурженка пригрозила взорвать дом, обидевшись на сожителя
15:08
14/10
 Клиентка «Рамады» погуляла в отеле на 600 тысяч рублей, «рассчитавшись» поддельными документами
13:38
14/10
 За сутки на Среднем Урале выявили 211 случаев коронавируса
12:21
14/10
 Довыборы в Екатеринбургскую городскую думу пройдут без самовыдвиженцев
00:37
14/10
 Из психбольницы в Екатеринбурге сбежали два пациента
00:15
14/10
 Пьяная екатеринбурженка пригрозила перестрелять сотрудников Сбербанка
20:55
13/10
 В полиции Асбеста сменился начальник
18:54
13/10
 Определены все кандидаты по третьему округу на довыборах в Екатеринбургскую городскую думу
17:56
13/10
 Памятник Ленину в Екатеринбурге могут перенести с площади 1905 года
15:57
13/10
 В Екатеринбурге гимназиста задержали за сбыт наркотиков
15:06
13/10
 Несмотря на возражения депутата Вегнера, ЗССО приняло к рассмотрению народный законопроект о прямых выборах мэров
12:44
13/10
 За сутки на Среднем Урале выявили 208 случаев коронавируса
21:44
12/10
 Три человека погибли, ещё трое ранены в результате стрельбы в Нижегородской области
17:14
12/10
 В горизбиркоме рассмотрен вопрос регистрации кандидатов от КПРФ и «Яблока» на довыборах в ЕГД
12:34
12/10
 На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 218 человек
Все новости