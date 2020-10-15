В столице Урала отменили чемпионат Европы по самбо

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге отменили чемпионат Европы по самбо, который должен был состояться 27 ноября. Ранее дату проведения соревнований уже несколько раз переносили.– Совместно с оргкомитетом по проведению чемпионата Европы в Екатеринбурге мы приняли решение отменить ЧЕ 2020 года в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Екатеринбурге, России и мире. В этом году чемпионата Европы не будет. Это связано еще и с тем, что во многих странах Европы сейчас существует запрет на выезд на соревнования. К тому же Всемирная организация здравоохранения сообщает, что ситуация с пандемией коронавируса не улучшается, а ухудшается, – цитирует РИВ «Новости» главу Европейской федерации самбо Владимира Елисеева.Напомним, что турнир должен был состояться еще в мае, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на сентябрь, а затем – на 27 ноября.