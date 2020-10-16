В Каменске-Уральском пьяные девушки вылезли из автобуса через окно

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском три девушки в автобусе №2 орали песни и ругались с кондуктором, двое из них даже вылезли в окно и убежали. Инцидент произошел накануне, 18 октября.— Утром я села в автобус, а эти девушки уже сидели внутри и орали песни. Кондуктор сделала им замечание на неадекватное поведение, а в ответ посыпались угрозы и оскорбления, — рассказала очевидица в соцсетях.Автор видео сообщил, что затем кондуктор ушла в кабину водителя, откуда, по всей видимо, позвонила в полицию. Двери транспорта закрыли, чтобы задержать юных нарушительниц. Остальные пассажиры были уверены, что девушки были пьяны.— Приехавший патруль полиции выяснил, что им 17 лет. Две буйные девушки вылезли в окно и убежали, а одна осталась. Ее и посадили в патрульную машину, — рассказал автор видео.Руководитель пресс-служба областного главка полиции Валерий Горелых сообщил, что полицейские по горячим следам установили личности всех участниц инцидента.— В отношении одной из девушек представители МВД составили административные протоколы по двум статьям КоАП: за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и нарушение масочного режима. Работа с двумя другими дамами продолжается, но и они без наказания не останутся. Как говорится, всем сестрам по серьгам будет обеспечено. Кроме того, стражи порядка выясняют, причинен ли собственнику транспортного средства ущерб, — рассказал Валерий Горелых.