В Свердловской области за сутки выявили 249 случаев COVID-19
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг
В Свердловской области выявили 249 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 32 912 случаев COVID-19.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+155), Алапаевска, Асбеста, Богдановича, Бисерти, Березовского, Верхней Пышмы, Верхней Салды, ЗАТО Свободный, Ирбита, Качканара, Краснотурьинска, Кушвы, Каменска-Уральского и Каменского района, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Невьянска, Полевского, Первоуральска, Ревды, Режа, Сысертского городского округа, Сухого Лога, Среднеуральска, Серовского городского округа, Тавдинского, Тугулымского, Талицкого городских округов.
Состояние 200 госпитализированных оценивается как тяжелое, 169 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 107 – на аппаратах ИВЛ. 625 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.
Из больниц по выздоровлению выписано 299 человек. Всего врачи вылечили уже 24 816 пациентов.
Зарегистрировано семь случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 699.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+155), Алапаевска, Асбеста, Богдановича, Бисерти, Березовского, Верхней Пышмы, Верхней Салды, ЗАТО Свободный, Ирбита, Качканара, Краснотурьинска, Кушвы, Каменска-Уральского и Каменского района, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Невьянска, Полевского, Первоуральска, Ревды, Режа, Сысертского городского округа, Сухого Лога, Среднеуральска, Серовского городского округа, Тавдинского, Тугулымского, Талицкого городских округов.
Состояние 200 госпитализированных оценивается как тяжелое, 169 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 107 – на аппаратах ИВЛ. 625 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.
Из больниц по выздоровлению выписано 299 человек. Всего врачи вылечили уже 24 816 пациентов.
Зарегистрировано семь случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 699.
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