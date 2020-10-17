В Нижнем Тагиле владельцу электрички придется заплатить штраф за сбитого лося

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле транспортный прокурор подал иск в суд, требуя взыскать с предприятия ж/д транспорта 81 тысячу рублей за сбитого машинистом электрички лося.ДТП произошло в сентябре 2020 года на перегоне Нейва-Шурала. От столкновения лось погиб на месте.– Причиненный ущерб животному миру, согласно расчетам специалистов Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Свердловской области, составил 81 тысячу рублей, – сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.На данный момент исковое заявление находится на рассмотрении.