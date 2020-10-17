В Нижнем Тагиле владельцу электрички придется заплатить штраф за сбитого лося
Общество
Фото: Алексей Булатов / ural.kp.ru
В Нижнем Тагиле транспортный прокурор подал иск в суд, требуя взыскать с предприятия ж/д транспорта 81 тысячу рублей за сбитого машинистом электрички лося.
ДТП произошло в сентябре 2020 года на перегоне Нейва-Шурала. От столкновения лось погиб на месте.
– Причиненный ущерб животному миру, согласно расчетам специалистов Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Свердловской области, составил 81 тысячу рублей, – сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.
На данный момент исковое заявление находится на рассмотрении.
ДТП произошло в сентябре 2020 года на перегоне Нейва-Шурала. От столкновения лось погиб на месте.
– Причиненный ущерб животному миру, согласно расчетам специалистов Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Свердловской области, составил 81 тысячу рублей, – сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.
На данный момент исковое заявление находится на рассмотрении.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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