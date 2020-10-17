На Среднем Урале пройдут рейды по пресечению нарушений ПДД

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области ГАИ вновь проводит профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Рейды пройдут с 19 по 21 октября.В ходе рейдов инспекторы ГИБДД будут выявлять и пресекать нарушения ПДД водителями при проезде пешеходных переходов, а также пешеходов, нарушающих правила перехода дороги, в том числе передвигающихся на электросамокатах, моноколесах, сигвеях и гироскутерах.– При несении службы автоинспекторы будут вести видеосъемку нарушений ПДД, которая впоследствии станет доказательной базой для привлечения к ответственности участников дорожного движения, нарушивших ПДД, – отмечают в ГИБДД по Свердловской области.Добавим, что на Среднем Урале за девять месяцев зарегистрировано 2005 ДТП, в которых погибли 264 человека и еще 2588 получили травмы различной степени тяжести.– Практически каждое третье ДТП – это наезд на пешеходов. В этих ДТП 72 человека погибли и еще 535 получили травмы различной степени тяжести, – сообщили в ГИБДД.