На Конжаке нашли пропавшего православного активиста
Общество
Фото: E1.RU
Православного активиста Сергея Алиева, пропавшего на Конжаковском камне, нашли, об этом рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.
«Спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в 11.30 обнаружили пропавшего туриста, он жив и способен сам передвигаться. Спасатели доставили его до временно развернутого в горах лагеря. После этого на автомобиле УАЗ турист будет доставлен спасателями к подножию горы и передан медикам», - сказали в МЧС.
В поисковой операции принимали участие 57 человек, также были задействованы 17 единиц техники, 2 собаки с кинологами и беспилотник МЧС России.
«Спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в 11.30 обнаружили пропавшего туриста, он жив и способен сам передвигаться. Спасатели доставили его до временно развернутого в горах лагеря. После этого на автомобиле УАЗ турист будет доставлен спасателями к подножию горы и передан медикам», - сказали в МЧС.
В поисковой операции принимали участие 57 человек, также были задействованы 17 единиц техники, 2 собаки с кинологами и беспилотник МЧС России.
Из горящего дома в Нижнем Тагиле эвакуировали 9 человек
17 октября 2020
17 октября 2020