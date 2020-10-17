На Конжаковском камне потерялся православный активист Сергей Алиев

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На горе Конжаковский камень, расположенной около посёлка Кытлым на севере Свердловской области, потерялся православный активист Сергей Алиев. В составе туристической группы он поднимался к вершине Конжака.«Туристическая группа вышла на Конжаковский камень, приехали к подножию горы, решили подняться. Потом, когда спускались, Алиев шел замыкающим. Испортилась погода, поднялся снег, ветер, и, когда спустились вниз, группа поняла, что его нет. Подняться из-за погоды обратно не смогли. Сейчас там погода такая, что работать невозможно», — рассказали порталу E1.ru в поисковом отряде «Лиза Алерт».Сегодня, 17 октября, на месте происшествия работали сотрудники МЧС. Вечером из-за сложных погодных условий поиски пропавшего были прекращены. Поисковая операция возобновится завтра, 18 октября, в 7 утра.