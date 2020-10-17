В Свердловской области выявлено 243 новых случая коронавируса

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Свердловской области выявили еще 243 случая коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 32 663 случаев COVID-19.Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+170), Артинского городского округа, Асбеста, Березовского, Бисерти, Верхней Пышмы, Верхней Салды, ЗАТО Свободный, Карпинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Сухого Лога, Каменска-Уральского и Каменского района, Ирбита и Ирбитского района, Кушвы, Камышлова, Кировграда, Среднеуральска, Нижнего Тагила, Полевского, Пышминского городского округа, Режа.Состояние 208 госпитализированных оценивается как тяжелое, 167 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 103 – на аппаратах ИВЛ. 617 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.Из больниц по выздоровлению выписано еще 286 человек. Уральские врачи вылечили уже 24 517 пациентов.Скончались за последние сутки 7 человек. Всего умерло 692 человек.