847 дополнительных коек для лечения Covid-19 будут развёрнуты в Свердловской области
Общество
ФОТО: cap.ru
На Среднем Урале увеличивают количество коек в больницах для приема больных коронавирусом и пневмонией средней степени тяжести и тяжелыми формами. Так, согласно приказу регионального министерства здравоохранения, лечить Covid-19 будут в 49 больницах региона.
В столице Урала места для больных Covid-19 и/или пневмониями будут организованы в 16 медучреждениях, в том числе это ЦГБ № 2, ЦГКБ № 6, ГКБ № 14, ЦГКБ № 24 и ЦКБ № 40. «Ковидные» койки появятся в областной детской клинической больнице, госпитале Ветеранов войн (здесь развернут больше всего коек – 658), единственный хоспис в Екатеринбурге, расположенном в ЦГБ №2, тоже возвращают в ковидный режим – там под ковидных больных отдадут 60 коек.
За пределами Екатеринбурга для больных с Covid-19 подготовят 33 медицинских учреждения. 50 дополнительных мест будут развернуты в центральной районной больнице Богдановича, 30 мест в городской больнице Краснотурьинска.
Общее число коек для ковидных пациентов в регионе увеличивается с 6075 до 6922, из них 1014 – реанимационных.
Фото: Скриншот документа
На сегодняшний день, по данным уральского полпредства, имеющийся в Свердловской области коечный фонд занят на 76%.
Напомним, в течение всей недели в регионе ежедневно фиксируется более 200 случаев заражений Covid-19. Сегодня, 17 октября, в Свердловской области выявили еще 227 случаев коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 32 420 случаев Covid-19.
Отметим, что региональная медицина, по мнению жителей, не справляется с ситуацией – люди жалуются на переполненные больницы, недельные очереди на компьютерную томографию легких и длительное ожидание скорой помощи.
В столице Урала места для больных Covid-19 и/или пневмониями будут организованы в 16 медучреждениях, в том числе это ЦГБ № 2, ЦГКБ № 6, ГКБ № 14, ЦГКБ № 24 и ЦКБ № 40. «Ковидные» койки появятся в областной детской клинической больнице, госпитале Ветеранов войн (здесь развернут больше всего коек – 658), единственный хоспис в Екатеринбурге, расположенном в ЦГБ №2, тоже возвращают в ковидный режим – там под ковидных больных отдадут 60 коек.
За пределами Екатеринбурга для больных с Covid-19 подготовят 33 медицинских учреждения. 50 дополнительных мест будут развернуты в центральной районной больнице Богдановича, 30 мест в городской больнице Краснотурьинска.
Общее число коек для ковидных пациентов в регионе увеличивается с 6075 до 6922, из них 1014 – реанимационных.
Фото: Скриншот документа
На сегодняшний день, по данным уральского полпредства, имеющийся в Свердловской области коечный фонд занят на 76%.
Напомним, в течение всей недели в регионе ежедневно фиксируется более 200 случаев заражений Covid-19. Сегодня, 17 октября, в Свердловской области выявили еще 227 случаев коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 32 420 случаев Covid-19.
Отметим, что региональная медицина, по мнению жителей, не справляется с ситуацией – люди жалуются на переполненные больницы, недельные очереди на компьютерную томографию легких и длительное ожидание скорой помощи.
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