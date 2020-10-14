В Свердловской области выявлено 227 новых случаев коронавируса

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Свердловской области выявили еще 227 случаев коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 32 420 случаев COVID-19.Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+158), Алапаевска, Арамильского городского округа, Артемовского, Асбеста, Ачитского городского округа, Белоярского городского округа, Березовского, Бисерти, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Краснотурьинска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Кушвы, Каменска-Уральского и Каменского района, Ирбита и Ирбитского района, Камышлова, Нижнего Тагила, Полевского, Пышминского городского округа, Режа,Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района и Сысертского городского округаСостояние 203 госпитализированных оценивается как тяжелое, 166 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 106 – на аппаратах ИВЛ. 612 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.Из больниц по выздоровлению выписано еще 278 человек. Уральские врачи вылечили уже 24 231 пациентов.Скончались за последние сутки 7 человек. Всего умерло 685 человек.