Водителям Свердловской области рекомендуют сменить шины

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Свердловской области сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям сменить летние шины на зимние. В некоторых городах региона, в том числе – в уральской столице, уже выпал снег.«На дорогах по утрам из-за понижения температуры – гололедица. В ближайшую неделю ночью столбик термометра будет стабильно опускаться ниже нулевой отметки. В связи с этим Свердловская Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам своевременно сменить летние шины и технические жидкости на зимние и быть более бдительными на дорогах», - сказали в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.