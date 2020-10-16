Водителям Свердловской области рекомендуют сменить шины

14.28 Суббота, 17 октября 2020
Общество
Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
В Свердловской области сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям сменить летние шины на зимние. В некоторых городах региона, в том числе – в уральской столице, уже выпал снег.

«На дорогах по утрам из-за понижения температуры – гололедица. В ближайшую неделю ночью столбик термометра будет стабильно опускаться ниже нулевой отметки. В связи с этим Свердловская Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам своевременно сменить летние шины и технические жидкости на зимние и быть более бдительными на дорогах», - сказали в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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Начальник свердловского УЭБиПК начал налаживать связи на Урале

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