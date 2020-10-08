«Автомобилист» обыграл «Торпедо» на выездном матче

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Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» обыграли нижегородское «Торпедо» на гостевом матче. Встреча состоялась в пятницу, 16 октября.Счет открыли хозяева на 11 минуте, шайбу забил Воеводин. Во втором периоде вперед уральскую команду вывели Василевский и Литовченко, однако в третьем периоде хозяева сравняли счет. Шайбу забил Остин.Игра завершилась серией буллитов, победный бросок Холланда стал решающим. Игра завершилась со счетом 2:3.В следующий раз «Автомобилист» проведет игру с командой «Северсталь» 18 октября.