«Автомобилист» обыграл «Торпедо» на выездном матче
Общество
Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» обыграли нижегородское «Торпедо» на гостевом матче. Встреча состоялась в пятницу, 16 октября.
Счет открыли хозяева на 11 минуте, шайбу забил Воеводин. Во втором периоде вперед уральскую команду вывели Василевский и Литовченко, однако в третьем периоде хозяева сравняли счет. Шайбу забил Остин.
Игра завершилась серией буллитов, победный бросок Холланда стал решающим. Игра завершилась со счетом 2:3.
В следующий раз «Автомобилист» проведет игру с командой «Северсталь» 18 октября.
Счет открыли хозяева на 11 минуте, шайбу забил Воеводин. Во втором периоде вперед уральскую команду вывели Василевский и Литовченко, однако в третьем периоде хозяева сравняли счет. Шайбу забил Остин.
Игра завершилась серией буллитов, победный бросок Холланда стал решающим. Игра завершилась со счетом 2:3.
В следующий раз «Автомобилист» проведет игру с командой «Северсталь» 18 октября.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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