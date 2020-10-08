К шквалистому ветру на Среднем Урале добавится гололедица
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг
Завтра на Среднем Урале ожидаются шквалистый ветер и сильные дожди. МЧС призывает свердловчан быть бдительными.
– 17 октября местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, мокрый снег, ветер с порывами до 25 м/с, образование гололедицы, – предупреждают в региональном ГУ МЧС.
Отметим, что при возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
Ранее мы публиковали прогноз погоды в Свердловской области на выходные.
– 17 октября местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, мокрый снег, ветер с порывами до 25 м/с, образование гололедицы, – предупреждают в региональном ГУ МЧС.
Отметим, что при возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
Ранее мы публиковали прогноз погоды в Свердловской области на выходные.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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