На Среднем Урале выпадет мокрый снег
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг
На выходных в Екатеринбурге и Свердловской области будет холодно и ветрено. Температура воздуха не поднимется выше +8 °C.
В субботу, 17 октября, на Среднем Урале будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью 0…+5 °C, на севере до -5 °C, днем +3…+8 °C. Ветер западный, северо-западный со скоростью 5-10 м/сек, днем порывы до 18 м/сек.
В Екатеринбурге будет также облачно с прояснениями, ночью умеренные, днем небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ночью +2…+4 °C, днем +4…+6 °C. Ветер западный, северо-западный со скоростью 5-10 м/сек, днем порывы до 15 м/сек.
В воскресенье, 18 октября, в Свердловской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -1…-6 °C, днем +2…+7 °C. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек.
В столице Урала также переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -1…-3 °C, днем +4…+6 °C. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 17 октября, на Среднем Урале будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью 0…+5 °C, на севере до -5 °C, днем +3…+8 °C. Ветер западный, северо-западный со скоростью 5-10 м/сек, днем порывы до 18 м/сек.
В Екатеринбурге будет также облачно с прояснениями, ночью умеренные, днем небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ночью +2…+4 °C, днем +4…+6 °C. Ветер западный, северо-западный со скоростью 5-10 м/сек, днем порывы до 15 м/сек.
В воскресенье, 18 октября, в Свердловской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -1…-6 °C, днем +2…+7 °C. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек.
В столице Урала также переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -1…-3 °C, днем +4…+6 °C. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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