Константина Грюнберга попросили доработать горельеф на Плотинке
Общество
Фото: Елена Штубова
Мэрия Екатеринбурга попросила скульптора Константина Грюнберга доработать горельеф на Плотинке. Об этом сообщает ЕАН.
— Я пойму, если предложат что-то интересное и разумное. И пойду навстречу. В конце концов, есть заказчик, и с ним надо работать. Однажды я выполнял заказ — памятник Демидову, и была дискуссия, чью скульптуру делать: Акинфия или Никиты. Я сделал Никиту, а мне сказали переделывать всю работу, делать Акинфия. Поговорили, обсудили — сделал. А ведь в мастерской уже стояла готовая пятиметровая статуя, — рассказал Константин Грюнберг агентству ЕАН.
Напомним, что горельеф Грюнберга, который через три года появится на Плотинке в Екатеринбурге, понравился далеко не всем горожанам. Так, среди недовольных оказались руководители музеев, галерей, а также художники.
— Я пойму, если предложат что-то интересное и разумное. И пойду навстречу. В конце концов, есть заказчик, и с ним надо работать. Однажды я выполнял заказ — памятник Демидову, и была дискуссия, чью скульптуру делать: Акинфия или Никиты. Я сделал Никиту, а мне сказали переделывать всю работу, делать Акинфия. Поговорили, обсудили — сделал. А ведь в мастерской уже стояла готовая пятиметровая статуя, — рассказал Константин Грюнберг агентству ЕАН.
Напомним, что горельеф Грюнберга, который через три года появится на Плотинке в Екатеринбурге, понравился далеко не всем горожанам. Так, среди недовольных оказались руководители музеев, галерей, а также художники.
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