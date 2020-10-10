Константина Грюнберга попросили доработать горельеф на Плотинке

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Мэрия Екатеринбурга попросила скульптора Константина Грюнберга доработать горельеф на Плотинке. Об этом сообщает ЕАН.— Я пойму, если предложат что-то интересное и разумное. И пойду навстречу. В конце концов, есть заказчик, и с ним надо работать. Однажды я выполнял заказ — памятник Демидову, и была дискуссия, чью скульптуру делать: Акинфия или Никиты. Я сделал Никиту, а мне сказали переделывать всю работу, делать Акинфия. Поговорили, обсудили — сделал. А ведь в мастерской уже стояла готовая пятиметровая статуя, — рассказал Константин Грюнберг агентству ЕАН.Напомним, что горельеф Грюнберга, который через три года появится на Плотинке в Екатеринбурге, понравился далеко не всем горожанам. Так, среди недовольных оказались руководители музеев, галерей, а также художники.