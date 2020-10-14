Еще 219 свердловчан заболели коронавирусом
Общество
В Свердловской области выявили еще 219 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 32 193 заболевших COVID-19.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+113), Богдановича, Кушвы, Нижнего Тагила, Сухого Лога, Первоуральска, Бисертского городского округа, Каменска-Уральского, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Ревды, Камышлова, Красноуфимска и Красноуфимского района, Серова, Нижнесергинского муниципального района, Асбеста, поселка Уральский, Ачитского и Режевского городских округов, Ирбита и Ирбитского района, Горноуральского городского округа, Ивделя, Краснотурьинска и Североуральска.
Состояние 180 госпитализированных оценивается как тяжелое, 169 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 100 – на аппаратах ИВЛ. 607 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.
Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано еще 224 человека. Всего врачи вылечили уже 23 953 пациента.
Зарегистрировано шесть случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных случаев – 678.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+113), Богдановича, Кушвы, Нижнего Тагила, Сухого Лога, Первоуральска, Бисертского городского округа, Каменска-Уральского, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Ревды, Камышлова, Красноуфимска и Красноуфимского района, Серова, Нижнесергинского муниципального района, Асбеста, поселка Уральский, Ачитского и Режевского городских округов, Ирбита и Ирбитского района, Горноуральского городского округа, Ивделя, Краснотурьинска и Североуральска.
Состояние 180 госпитализированных оценивается как тяжелое, 169 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 100 – на аппаратах ИВЛ. 607 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.
Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписано еще 224 человека. Всего врачи вылечили уже 23 953 пациента.
Зарегистрировано шесть случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных случаев – 678.
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