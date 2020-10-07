Водители трамваев Екатеринбурга не согласны вывести на линии весь транспорт
Общество
Водители общественного транспорта уральской столицы не согласны с предложением губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева увеличить в пиковые часы количество транспорта на маршрутах. По словам работников, они итак уже работают на пределе сил.
Как рассказал водитель Южного трамвайного депо Вячеслав Смирнов порталу Е1, обществу следует иметь представление о реальном положении дел. По его словам, ситуация с кадрами не просто плохая, а ужасная.
– Как только новичок выходит на линию, он сразу сталкивается с этой нервотрепкой в пробках, терпит хамство от пассажиров, все эти бесконечные претензии, и через месяц его след простыл. А в 2020 году добавились эти постоянные конфликты с пассажирами, которые не соблюдают масочный режим. Это изматывает и физически, и психологически. Ситуация с кадрами не просто плохая, она ужасная, – рассказал работник «Гортранса».
Кроме того, некоторые вагоны в парке сильно изношены. Вячеслав Смирнов с 38-летним стажем работы выходит на маршрут на вагоне, которому 32 года.
– За счет чего в правительстве хотят, чтобы мы увеличивали число транспорта? Кто им будет управлять? Не секрет, что вагоны, из которых состоит наш парк, сильно изношены. Мы рассуждаем о транспортной реформе, а тем временем наши Tatra разменяли уже четвертый-пятый десяток! Я лично работаю на вагоне, которому 32 года, – добавил водитель.
Напомним, что 14 октября Евгений Куйвашев предложил мобилизовать все ресурсы, чтобы увеличить количество общественного транспорта в часы пик на самых востребованных маршрутах.
Как рассказал водитель Южного трамвайного депо Вячеслав Смирнов порталу Е1, обществу следует иметь представление о реальном положении дел. По его словам, ситуация с кадрами не просто плохая, а ужасная.
– Как только новичок выходит на линию, он сразу сталкивается с этой нервотрепкой в пробках, терпит хамство от пассажиров, все эти бесконечные претензии, и через месяц его след простыл. А в 2020 году добавились эти постоянные конфликты с пассажирами, которые не соблюдают масочный режим. Это изматывает и физически, и психологически. Ситуация с кадрами не просто плохая, она ужасная, – рассказал работник «Гортранса».
Кроме того, некоторые вагоны в парке сильно изношены. Вячеслав Смирнов с 38-летним стажем работы выходит на маршрут на вагоне, которому 32 года.
– За счет чего в правительстве хотят, чтобы мы увеличивали число транспорта? Кто им будет управлять? Не секрет, что вагоны, из которых состоит наш парк, сильно изношены. Мы рассуждаем о транспортной реформе, а тем временем наши Tatra разменяли уже четвертый-пятый десяток! Я лично работаю на вагоне, которому 32 года, – добавил водитель.
Напомним, что 14 октября Евгений Куйвашев предложил мобилизовать все ресурсы, чтобы увеличить количество общественного транспорта в часы пик на самых востребованных маршрутах.
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