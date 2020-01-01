В Екатеринбурге благоустроят дендропарк на улице Мира

18:34 | 31.01.2020

Фото: 7ural.ru

В 2021 году в уральской столице реконструируют дендрарий на улице Мира. Согласно результатам голосования на официальном портале горадминистрации, для благоустройства горожане выбрали именно эту площадку.



На объект благоустройства претендовали четыре территории, вышедшие в финал: дендрарий на Мира, парк Энегельса, летний парк «Уралмаш» и набережная реки Ольховка. Всего за 10 дней свои голоса отдали 128 тысяч екатеринбуржцев.



За дендропарк проголосовали сто тысяч жителей города (78%). Планируется, что в рамках муниципальной программы формирования современной городской среды, специалисты установят в парке детскую и спортивную площадки, веранду и фонтан.



Добавим, что второе место в голосовании занял парк «Уралмаш», а третье – набережная реки Ольховки.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»