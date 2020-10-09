Учителей старше 65 лет в Свердловской области переводят на удаленку
Общество
Фото: Алексей Булатов / ural.kp.ru
На заседании оперштаба Свердловской области работодателям рекомендовали перевести на удаленку работников старше 65 лет. Такая же рекомендация относится и к учителям.
– Те люди из этой возрастной группы, которые до этого времени продолжали ходить на работу, сейчас должны быть максимально переведены на удаленный режим – для сохранения их здоровья. Это касается и педагогов, вернувшихся в сентябре в учебные классы, – пояснили в департаменте информационной политики.
Добавим, что ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уже рекомендовал работодателям перевести часть сотрудников на удаленку. Вчера он заявил, что в регионе также необходимо усилить контроль за соблюдением санитарных мер.
– Те люди из этой возрастной группы, которые до этого времени продолжали ходить на работу, сейчас должны быть максимально переведены на удаленный режим – для сохранения их здоровья. Это касается и педагогов, вернувшихся в сентябре в учебные классы, – пояснили в департаменте информационной политики.
Добавим, что ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уже рекомендовал работодателям перевести часть сотрудников на удаленку. Вчера он заявил, что в регионе также необходимо усилить контроль за соблюдением санитарных мер.
Часть чиновников мэрии Екатеринбурга могут перевести на удаленку
09 октября 2020
09 октября 2020
Губернатор Свердловской области рекомендовал усилить контроль за соблюдением санитарных мер
14 октября 2020
14 октября 2020
Часть сотрудников УрФУ перевели на дистанционную работу
06 октября 2020
06 октября 2020