Единственный работающий в столице Урала хоспис отдали ковид-пациентам

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге единственный работающий хоспис переведут на прием больных коронавирусом людей. Всех неизлечимо больных пациентов, которые находятся сейчас в медучреждении, переводят в другие больниц.В оперштабе заявили, что таком режиме хоспис будет работать до того момента, пока не станет в этом необходимости. паллиативное отделение горбольницы №2 включено в перечень медучреждений, которые подлежат перепрофилированию для работы с пациентами, больными коронавирусом, пневмонией или ОРВИ.– Отделение уже работало в таком режиме, готовность к принятию таких пациентов здесь высокая: имеется и оборудование, в том числе кислородное, и медицинский персонал. Отделение временно возвращается к работе с коронавирусом – до того момента, как необходимости в этом не станет. Отделение готово к принятию пациентов в том случае, если их маршрутизируют туда. Пациенты перенаправлены в другое медицинское учреждение с обеспечением максимальной безопасности и комфорта для них и их родственников, – рассказали в оперштабе.