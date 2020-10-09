Волонтеры Екатеринбурга ищут пропавшего мужчину
Общество
Фото: Поисковый отряд «Прорыв»
В Екатеринбурге пропал 28-летний Руслан Леонидович Валеев. Его местонахождение неизвестно с 13 октября.
Приметы пропавшего: рост 170 см, спортивное телосложение, серо-голубые глаза, темно-русые волосы, на внешней части левого бедра есть родимое пятно.
На момент пропажи мужчина был одет в черную куртку, черные джинсы и серо-зеленые кроссовки «Nike».
– Сообщение о без вести пропавшем поступило в отдел полиции № 7 от знакомых разыскиваемого. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения гражданина, – сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Руслана Валеева, просят сообщить информацию по номеру 8 (900) 044-02-20 или 02.
Приметы пропавшего: рост 170 см, спортивное телосложение, серо-голубые глаза, темно-русые волосы, на внешней части левого бедра есть родимое пятно.
На момент пропажи мужчина был одет в черную куртку, черные джинсы и серо-зеленые кроссовки «Nike».
– Сообщение о без вести пропавшем поступило в отдел полиции № 7 от знакомых разыскиваемого. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения гражданина, – сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Руслана Валеева, просят сообщить информацию по номеру 8 (900) 044-02-20 или 02.
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