Волонтеры Екатеринбурга ищут пропавшего мужчину

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропал 28-летний Руслан Леонидович Валеев. Его местонахождение неизвестно с 13 октября.Приметы пропавшего: рост 170 см, спортивное телосложение, серо-голубые глаза, темно-русые волосы, на внешней части левого бедра есть родимое пятно.На момент пропажи мужчина был одет в черную куртку, черные джинсы и серо-зеленые кроссовки «Nike».– Сообщение о без вести пропавшем поступило в отдел полиции № 7 от знакомых разыскиваемого. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения гражданина, – сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.Всех, кому что-либо известно о местонахождении Руслана Валеева, просят сообщить информацию по номеру 8 (900) 044-02-20 или 02.