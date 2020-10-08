Екатеринбуржцам вернут троллейбус №13

Фото: Гортранс

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге спустя полгода вновь будут ходить троллейбусы по маршруту №13 Коммунистическая – Таганская. Об этом сообщает ЕМУП «Гортранс».Троллейбус №13 вернется на маршрут 15 октября. Жители Екатеринбурга смогут добраться на нем с Уралмаша на Эльмаш.Напомним, что троллейбусный маршрут №13 закрыли еще 14 мая из-за реконструкции дорожной сети и строительства трамвайной линии в Верхнюю Пышму.