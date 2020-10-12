На Среднем Урале к выходным похолодает
Общество
В Екатеринбурге и Свердловской области к выходным похолодает. Ожидаются небольшие дожди и даже мокрый снег.
Так, в четверг, 15 октября, на Среднем Урале будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, в горах до умеренных, ночью на севере с мокрым снегом. Температура воздуха ночью +4…+9 °C, на севере +1…+4 °C. Днем +5…+10 °C, на крайнем юге до +15 °C. Ветер ночью западный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек, днем ветер южной четверти со скоростью 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге будет облачно, с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +7…+9 °C, днем +11…+13 °C. Ветер ночью западный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек, порывы до 13 м/сек, днем ветер южной четверти со скоростью 2-7 м/сек.
В пятницу, 16 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, на севере до умеренных, ночью с мокрым снегом. Температура воздуха ночью +2…+7 °C, на севере до -3 °C. Днем +11…+16 °C, на крайнем севере до +6 °C. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/сек, порывы до 15-20 м/сек.
В уральской столице также облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +5…+7 °C, днем +12…+14 °C. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/сек, порывы до 15 м/сек.
В субботу, 17 октября, в Свердловской области будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшие осадки в виде дождя, на крайнем севере в виде мокрого снега, в горах до умеренных, днем кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью +2…+7 °C, на севере до -3 °C. Днем +7…+12 °C, на севере до +2 °C. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек, днем порывы до 18 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь с мокрым снегом, днем без существенных осадков. Ночью +4…+6 °C, днем +7…+9 °C. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек, днем порывы до 15 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Так, в четверг, 15 октября, на Среднем Урале будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, в горах до умеренных, ночью на севере с мокрым снегом. Температура воздуха ночью +4…+9 °C, на севере +1…+4 °C. Днем +5…+10 °C, на крайнем юге до +15 °C. Ветер ночью западный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек, днем ветер южной четверти со скоростью 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге будет облачно, с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +7…+9 °C, днем +11…+13 °C. Ветер ночью западный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек, порывы до 13 м/сек, днем ветер южной четверти со скоростью 2-7 м/сек.
В пятницу, 16 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, на севере до умеренных, ночью с мокрым снегом. Температура воздуха ночью +2…+7 °C, на севере до -3 °C. Днем +11…+16 °C, на крайнем севере до +6 °C. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/сек, порывы до 15-20 м/сек.
В уральской столице также облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +5…+7 °C, днем +12…+14 °C. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/сек, порывы до 15 м/сек.
В субботу, 17 октября, в Свердловской области будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшие осадки в виде дождя, на крайнем севере в виде мокрого снега, в горах до умеренных, днем кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью +2…+7 °C, на севере до -3 °C. Днем +7…+12 °C, на севере до +2 °C. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек, днем порывы до 18 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь с мокрым снегом, днем без существенных осадков. Ночью +4…+6 °C, днем +7…+9 °C. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек, днем порывы до 15 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
На Среднем Урале в начале недели будет облачно и сухо
12 октября 2020
12 октября 2020
В Свердловской области ожидаются небольшие дожди
07 октября 2020
07 октября 2020
Синоптики предупреждают о сильном ветре на Среднем Урале
08 октября 2020
08 октября 2020