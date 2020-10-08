Экс-глава «Титановой долины» пробудет под домашнем арестом еще месяц
Общество
Фото: 66.RU
Бывший гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов останется под домашним арестом до 17 ноября. Свердловский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу адвоката обвиняемого.
В пресс-службе облсуда рассказали, что Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил срок домашнего ареста Кызласова еще на месяц. Адвокат экс-главы «Титановой долины» подал апелляцию на постановление суда первой инстанции. Однако областной суд рассмотрел жалобу и оставил ее без удовлетворения.
Намним, что Артемия Кызласова задержали еще 17 февраля в БЦ «Высоцкий». Он обвиняется в «получении должностным лицом через посредника взятки в виде денег, совершенное с вымогательством взятки в особо крупном размере». Бывшему гендиректору грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.
Добавим, что, по версии следствия, посредником для получения взятки выступил бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Он также остается под домашним арестом еще на месяц.
В пресс-службе облсуда рассказали, что Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил срок домашнего ареста Кызласова еще на месяц. Адвокат экс-главы «Титановой долины» подал апелляцию на постановление суда первой инстанции. Однако областной суд рассмотрел жалобу и оставил ее без удовлетворения.
Намним, что Артемия Кызласова задержали еще 17 февраля в БЦ «Высоцкий». Он обвиняется в «получении должностным лицом через посредника взятки в виде денег, совершенное с вымогательством взятки в особо крупном размере». Бывшему гендиректору грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.
Добавим, что, по версии следствия, посредником для получения взятки выступил бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Он также остается под домашним арестом еще на месяц.
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