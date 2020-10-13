Роспотребнадзор нашел нарушения в магазине «Пятерочка» в Нижнем Тагиле
Общество
Роспотребнадзор организовал проверку в магазине «Пятерочка» в Нижнем Тагиле, где жители жаловались на одноразовые маски «напрокат». Специалисты не обнаружили выдачи одной и той же маски нескольким покупателям, однако выявили другие нарушениям санитарно-эпидемиологических норм.
– Нижнетагильским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области по информации из социальных сетей о неоднократном использовании медицинских масок в магазине «Пятерочка» проведено эпидемиологическое расследование. Специалистами в ходе надзорного мероприятия, проведенного в магазине на улице Ленина, 64 (магазин «Пятерочка», ООО «Агроторг»), данный факт не был установлен. При этом на объекте обнаружены иные нарушения законодательства в области противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, – сообщается на сайте ведомства.
Так, в магазине зафиксировали дезинфекцию просроченным средством, отсутствие пятидневного запаса масок для сотрудников и прибора для обеззараживания воздуха, введение журнала термометрии не в полном объеме, а также несоблюдение некоторыми работниками масочного режима. В отношении юридического лица из-за выявленных нарушений будет составлен протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.
В пресс-службе X5 Retail Group, куда входить сеть универсамов «Пятерочка», также заявили, что информация о выдаче одной и той же маски нескольким покупателям не подтвердилась.
– Все сотрудники регулярно проходят необходимые инструктажи и знают правила соблюдения масочного режима как сотрудниками, так и покупателями, – сообщили в компании.
– Нижнетагильским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области по информации из социальных сетей о неоднократном использовании медицинских масок в магазине «Пятерочка» проведено эпидемиологическое расследование. Специалистами в ходе надзорного мероприятия, проведенного в магазине на улице Ленина, 64 (магазин «Пятерочка», ООО «Агроторг»), данный факт не был установлен. При этом на объекте обнаружены иные нарушения законодательства в области противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, – сообщается на сайте ведомства.
Так, в магазине зафиксировали дезинфекцию просроченным средством, отсутствие пятидневного запаса масок для сотрудников и прибора для обеззараживания воздуха, введение журнала термометрии не в полном объеме, а также несоблюдение некоторыми работниками масочного режима. В отношении юридического лица из-за выявленных нарушений будет составлен протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.
В пресс-службе X5 Retail Group, куда входить сеть универсамов «Пятерочка», также заявили, что информация о выдаче одной и той же маски нескольким покупателям не подтвердилась.
– Все сотрудники регулярно проходят необходимые инструктажи и знают правила соблюдения масочного режима как сотрудниками, так и покупателями, – сообщили в компании.
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