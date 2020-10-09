Жители Нижнего Тагила пожаловались на маски «напрокат» в «Пятерочке»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жители Нижнего Тагила пожаловались, что в одном из магазинов «Пятерочка» выдают одноразовые маски «напрокат». Об этом пишет сообщество «Инцидент Нижний Тагил».Покупатели супермаркета рассказали, что кассир выдает одноразовую маску тем, у кого она отсутствует, чтобы посетитель во время нахождения в магазине соблюдал масочный режим. Удивительно, что после совершения покупок маску необходимо вернуть. Горожане подозревают, что возвращаемая одноразовая маска выдается другим покупателям.Как пояснили Znak.com в пресс-службе X5 Retail Group, куда входить сеть магазинов «Пятерочка», в магазине проводится проверка. Если данная информация подтвердится, то допустивших нарушение сотрудников ожидают дисциплинарные наказания.