Столицу Урала накрыл смог
Общество
Синоптики предупреждают, что столицу Урала накроет смог. Предупреждение действует с 20:00 13 октября до 20:00 14 октября.
– На территории муниципального образования «город Екатеринбург» ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности, – рассказали в ФГБУ «Уральское УГМС».
Также о смоге предупреждают жителей Каменска-Уральского и Нижнего Тагила. В этих городах также объявляются ГМУ первой степени опасности. Предупреждение будет снято сегодня в 20:00.
– На территории муниципального образования «город Екатеринбург» ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности, – рассказали в ФГБУ «Уральское УГМС».
Также о смоге предупреждают жителей Каменска-Уральского и Нижнего Тагила. В этих городах также объявляются ГМУ первой степени опасности. Предупреждение будет снято сегодня в 20:00.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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