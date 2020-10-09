В полиции Асбеста сменился начальник

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В МО МВД России «Асбестовский» (обслуживает непосредственно сам город Асбест, а также поселки Рефтинский и Малышева) сменилось руководство. Как стало известно veved.ru, полковник Максим Петров, в течение пяти лет возглавлявший отдел, уходит на пенсию.Временно исполняющим обязанности руководителя отдела назначен начальник полиции МО МВД «Асбестовский» подполковник Александр Дьяков.По информации издания, Максиму Петрову предложена должность в одном из крупных промышленных холдингов.