В полиции Асбеста сменился начальник
Общество
Фото: Александр Грабовский
В МО МВД России «Асбестовский» (обслуживает непосредственно сам город Асбест, а также поселки Рефтинский и Малышева) сменилось руководство. Как стало известно veved.ru, полковник Максим Петров, в течение пяти лет возглавлявший отдел, уходит на пенсию.
Временно исполняющим обязанности руководителя отдела назначен начальник полиции МО МВД «Асбестовский» подполковник Александр Дьяков.
По информации издания, Максиму Петрову предложена должность в одном из крупных промышленных холдингов.
Временно исполняющим обязанности руководителя отдела назначен начальник полиции МО МВД «Асбестовский» подполковник Александр Дьяков.
По информации издания, Максиму Петрову предложена должность в одном из крупных промышленных холдингов.
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