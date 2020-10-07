На Среднем Урале откроют обсерваторы для пациентов с коронавирусом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На Среднем Урале вновь откроют обсерваторы, куда будут отправлять пациентов с коронавирусом, которые уже идут на поправку. Как сообщает вице-губернатор Павел Креков, это позволит освободить места в больницах.– Накоплен достаточно серьезный опыт лечения и ведения больных в условиях не только стационара, который мы активно используем. Легкие больные могут быть оставлены дома, больные, которые имеют безусловную динамику выздоровления, могут быть отправлены в места временного размещения. Мы сейчас начинаем открытие мест временного размещения, что позволит разгрузить койки в стационаре. В ряде городов будем это делать, хотя не в таком количестве, как было прежде, но этот процесс все равно мы вынуждены начать, потому что он показал свою эффективность, – утверждает вице-губернатор.Добавим, что на данный момент в свердловских больницах остается примерно 1,5 тысячи свободных коек для пациентов с COVID-19.