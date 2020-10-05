В Свердловской области могут снова закрыть торговые центры
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг
Торговые центры в Свердловской области снова могут закрыть, если не будут соблюдаться требования Роспотребнадзора. Об этом в ходе брифинга заявил вице-губернатор Павел Креков.
— Сейчас проверяется [соблюдение правил] и проверяется достаточно жестко. Особенно в выходные дни. В следующие выходные дни мы тоже будем достаточно серьезно смотреть, как торговые центры и транспортные предприятия соблюдают эти требования. Если они не соблюдают, мы будем закрывать торговые центры и соответствующим образом поступать по отношению к транспортным компаниям, — предупредил Креков.
Напомним, что за минувшие сутки в Свердловской области выявили 208 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 31 550 заболевших COVID-19.
— Сейчас проверяется [соблюдение правил] и проверяется достаточно жестко. Особенно в выходные дни. В следующие выходные дни мы тоже будем достаточно серьезно смотреть, как торговые центры и транспортные предприятия соблюдают эти требования. Если они не соблюдают, мы будем закрывать торговые центры и соответствующим образом поступать по отношению к транспортным компаниям, — предупредил Креков.
Напомним, что за минувшие сутки в Свердловской области выявили 208 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 31 550 заболевших COVID-19.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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