За сутки на Среднем Урале выявили 208 случаев коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за сутки коронавирус выявили еще у 208 человек. Всего в регионе зафиксировано 31 550 случаев COVID-19.Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+155), Сысертского городского округа, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Каменского городского округа, Красноуральска, Среднеуральска, Пышминского, Невьянского городских округов, Красноуфимска, Серова, Ачитского и Арамильского городских округов, Березовского, Артинского городского округа, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Кировграда.Состояние 162 госпитализированных оценивается как тяжелое, 136 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 91 – на аппаратах ИВЛ. 617 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.Из больниц по выздоровлению выписано еще 156 человек. Всего врачи вылечили уже 23 358 пациентов.Зарегистрировано шесть случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных случаев – 661.