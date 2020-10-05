В поликлинике Екатеринбурга выстроилась огромная очередь к терапевту

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге продолжают выстраиваться очереди в больницы. Вчера днем образовалась огромная очередь в поликлинику ГКБ №14. Пациенты ожидали прием терапевта, пишет Е1.По словам очевидицы, на дома врачи не приходят, а пациентов с ОРВИ отправляют в поликлинику. Так, перед кабинетом терапевта вчера встроились 60 человек, ожидающих приема.В горздраве признали, что медики не справляются с приемом пациентов, даже площади поликлиник не рассчитаны на такое большое количество больных.— В связи с подъемом заболеваемости в кабинеты неотложной помощи поликлиники ГКБ №14 наблюдается рост обращаемости пациентов. Кроме того, площади помещения поликлиники не рассчитаны на такое количество одновременно обратившихся за медпомощью пациентов. Прием ведется еще и с соблюдением социальной дистанции. Параллельно врачи поликлинической службы оказывают медицинскую помощь на дому, число пациентов в последнее время достигает пиковых показателей: за один день медики обслуживают в среднем около 500 пациентов на дому, в том числе и для забора мазков, — сообщили в горздраве.