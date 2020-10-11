Малышку, которую в Карпинске заморили голодом, выписывают из реанимации
Общество
Фото: Артем Устюжанин / E1.RU
Полугодовалую девочку, которую мать в Карпинске заморила голодом, переводят из реанимации в педиатрическое отделение ОДКБ №1. Состояние малышки оценивается как стабильное.
Как рассказали в больнице, Полина уже в полном объеме усваивает молочную смесь. Режим сна и бодрствования у девочки сохранен. Сейчас она уже играет игрушками.
Напомним, что в Карпинске местная жительница полгода держала новорожденную дочь в шкафу и морила ее голодом. У ребенка зафиксировали дистрофию третьей степени. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Как рассказали в больнице, Полина уже в полном объеме усваивает молочную смесь. Режим сна и бодрствования у девочки сохранен. Сейчас она уже играет игрушками.
Напомним, что в Карпинске местная жительница полгода держала новорожденную дочь в шкафу и морила ее голодом. У ребенка зафиксировали дистрофию третьей степени. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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