На Среднем Урале в начале недели будет облачно и сухо
Общество
В Екатеринбурге и Свердловской области неделя начинается с облачной погоды, осадков не ожидается. Температура воздуха будет подниматься до +15 °C.
Так, в понедельник, 12 октября, на Среднем Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до +10…+15 °C. Ветер западный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге также облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем +13…+15 °C. Ветер западный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
Во вторник, 13 октября, в Свердловской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью +0…+5 °C, днем +9…+14 °C. Ветер западный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В столице Урала будет также облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +3…+5 °C, днем +12…+14 °C. Ветер западный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В среду, 14 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, днем на севере до умеренных. Ночью +3…+8 °C, днем +10…+15 °C. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек, днем порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +6…+8 °C, днем +13…+15 °C. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек, днем порывы до 14 м/сек.
Данные прогноза погоды предоставлены ФГБУ «Уральское УГМС».
Так, в понедельник, 12 октября, на Среднем Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до +10…+15 °C. Ветер западный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге также облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Днем +13…+15 °C. Ветер западный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
Во вторник, 13 октября, в Свердловской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью +0…+5 °C, днем +9…+14 °C. Ветер западный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В столице Урала будет также облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +3…+5 °C, днем +12…+14 °C. Ветер западный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В среду, 14 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, днем на севере до умеренных. Ночью +3…+8 °C, днем +10…+15 °C. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек, днем порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +6…+8 °C, днем +13…+15 °C. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек, днем порывы до 14 м/сек.
Данные прогноза погоды предоставлены ФГБУ «Уральское УГМС».
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