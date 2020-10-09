В Екатеринбурге изменится движение трамваев
Общество
В Екатеринбурге строители изменят движение трамваев в связи с капитальным ремонтом трамвайных путей, об этом рассказали в администрации города.
Изменения будут действовать с 00:00 10 октября до 05:00 12 октября 2020 года; с 00:00 17 октября 05:00 19 октября 2020 года; с 00:00 24 октября 05:00 26 октября 2020 года. В это время трамваи не будут ходить по улицам 8 Марта, Титова, Ферганской на участке от улицы Фучика до станций «Вторчермет» и «Керамическая» в обоих направлениях.
Жителей уральской столицы попросили с пониманием относиться к временным неудобствам.
Изменения будут действовать с 00:00 10 октября до 05:00 12 октября 2020 года; с 00:00 17 октября 05:00 19 октября 2020 года; с 00:00 24 октября 05:00 26 октября 2020 года. В это время трамваи не будут ходить по улицам 8 Марта, Титова, Ферганской на участке от улицы Фучика до станций «Вторчермет» и «Керамическая» в обоих направлениях.
Жителей уральской столицы попросили с пониманием относиться к временным неудобствам.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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