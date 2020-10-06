Ректор УрФУ заявил, что вуз готов снова переходить на дистант
Общество
Ректор УрФУ заявил, что университет готов полностью переходить на дистанционный формат обучения, если в регионе ухудшится эпидемиологическая ситуация и Роспотребнадзор и министерство образования и науки России примут соответствующее решение.
– На сегодняшний день таких распоряжений нет, но вуз учёл уроки весеннего дистанта и сделал всё для обеспечения полноценного образовательного процесса в любых условиях, — добавил Кокшаров.
Напомним, что сегодня стало известно о 191 новом случае заражения коронавирусом. Всего в области зафиксировано 30 717 заболевших COVID-19.
– На сегодняшний день таких распоряжений нет, но вуз учёл уроки весеннего дистанта и сделал всё для обеспечения полноценного образовательного процесса в любых условиях, — добавил Кокшаров.
Напомним, что сегодня стало известно о 191 новом случае заражения коронавирусом. Всего в области зафиксировано 30 717 заболевших COVID-19.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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