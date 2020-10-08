На Среднем Урале выявили 191 новый случай коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области коронавирусом заразился еще 191 человек. Всего в регионе зафиксировано 30 717 заболевших COVID-19.Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+124), Алапаевского района, Режевского, Асбестовского, Белоярского городских округов, Каменска-Уральского, Сухого Лога, Богдановича, Кушвинского городского округа, Красноуральска, Нижнетуринского городского округа, Красноуфимска и Красноуфимского района, Артинского городского округа, Березовского, Верхней Пышмы, Полевского, Сысертского и Арамильского городских округов, Нижнего Тагила, ЗАТО Свободный, Верхнесалдинского городского округа, Нижней Салды, Невьянска, Первоуральска, Нижнесергинского муниципального района, Бисертского городского округа, Североуральска, Краснотурьинска, Волчанска.Состояние 135 госпитализированных оценивается как тяжелое, 123 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 66 – на аппаратах ИВЛ. 615 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.Из больниц по выздоровлению выписали еще 134 человек. Всего врачи вылечили уже 22 766 пациентов.Зарегистрировано семь случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных случаев – 640.