В Екатеринбурге закроют движение трамваев на Вторчермет

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Ближайшие три недели каждые выходные будут закрывать движение трамваев на Вторчермет в Екатеринбурге. Об этом жителей предупреждает Гортранс.Перекрытия связаны с капитальным ремонтом рейсов. Движение закроют по улицам 8 Марта, Титова и Ферганской на участке от Фучика до станций «Вторчермет» и «Керамическая» в обоих направлениях.Движения будут закрывать с 00:00 10 октября до 5:00 12 октября, с 00:00 17 октября до 5:00 19 октября и с 00:00 24 октября до 5:00 26 октября. В связи с этим движение ряда трамвайных маршрутов будет изменено:- № 1: Ст. «ВИЗ» — ул. Викулова — ул. Белореченская — ул. Радищева — ул. 8 Марта — ст. «Южная»;- № 14: Ст. «Эльмаш» — ул. Донская — ул. Энтузиастов — ул. Старых Большевиков — ул. Фронтовых Бригад — пр. Космонавтов — ул. Луначарского — ул. Куйбышева — ул. 8 Марта — ст. «Южная»;- № 15: Ст. «40 лет ВЛКСМ» — ул. Сыромолотова — ул. Малышева — ул. Гагарина — пр. Ленина — ул. Московская — ул. Радищева — ул. 8 Марта — Южное трамвайное депо;- № 25: Ст. «Фрезеровщиков» — ул. Старых Большевиков — ул. Фронтовых Бригад — пр. Космонавтов — ул. Луначарского — ул. Куйбышева — ул. 8 Марта — ст. «Южная»;- № 27: Ст. «Ботаническая» — ул. 8 Марта — ул. Радищева — ул. Московская — Верх-Исетский бульвар — ул. Халтурина — Кушвинская;- № 34 будет временно закрыт.