ФК «Урал» встретится с «Рубином» на домашнем поле

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В это воскресенье, 11 октября, на «Екатеринбург Арене» встретятся футбольные команды «Урал» и «Рубин». Товарищеский матч по договоренности двух клубов состоится в закрытом режиме.Екатеринбуржцы уже встречались ранее с «Рубином» в контрольном поединке в прошлую паузу на чемпионате. Тогда матч прошел в Казани, завершился он со счетом 1:1.Добавим, что сегодня началась подготовка ФК «Урал» к матчам Российской премьер-лиги. Предварительно футболисты сдают тест на коронавирус.