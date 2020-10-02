ФК «Урал» встретится с «Рубином» на домашнем поле
Общество
Фото: fc-ural.ru
В это воскресенье, 11 октября, на «Екатеринбург Арене» встретятся футбольные команды «Урал» и «Рубин». Товарищеский матч по договоренности двух клубов состоится в закрытом режиме.
Екатеринбуржцы уже встречались ранее с «Рубином» в контрольном поединке в прошлую паузу на чемпионате. Тогда матч прошел в Казани, завершился он со счетом 1:1.
Добавим, что сегодня началась подготовка ФК «Урал» к матчам Российской премьер-лиги. Предварительно футболисты сдают тест на коронавирус.
Екатеринбуржцы уже встречались ранее с «Рубином» в контрольном поединке в прошлую паузу на чемпионате. Тогда матч прошел в Казани, завершился он со счетом 1:1.
Добавим, что сегодня началась подготовка ФК «Урал» к матчам Российской премьер-лиги. Предварительно футболисты сдают тест на коронавирус.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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